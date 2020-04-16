Магас, , 12:04 — REGNUM В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя о применении насилия к представителю органов власти. Его обвиняют в оказании сопротивления сотруднику полиции и нанесению ему побоев, сообщили 16 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено, инцидент произошел 11 апреля около 17:00 на стационарном посту «Малгобекский» неподалеку от села Зязиков-Юрт. Полицейский остановил для проверки документов водителя автомобиля «АУДИ А-8». Однако тот не захотел предъявить документы на машину и попытался ударить сотрудника полиции.

Конфликт перерос в потасовку, в ходе которой злоумышленник сорвал погон с форменной одежды стража порядка, после чего попытался уехать с места происшествия. Полицейского, пытавшегося помешать ему скрыться, он вновь ударил по лицу.

Правонарушитель был задержан. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста.