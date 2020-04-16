Севастополь, , 12:06 — REGNUM В Севастополе подтвердились четыре новых случая заражения коронавирусной инфекции. Об этом 16 апреля журналистам сообщил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

«Подтвердилось ещё четыре случая заражения коронавирусной инфекцией. Три случая — это контактная группа женщины, которую мы позавчера доставили в инфекционную больницу, которая заразилась от приехавшего из Москвы родственника. Теперь подтвердились диагнозы у её дочери и у двух её детей. Сегодня ожидаем подтверждения по мужу и по тому человеку, который, наверное, всю эту инфекцию привёз из своей поездки», — отметил Развожаев.

Ещё один случай, по его словам, подтвердился у туриста, который приехал в город в качестве паломника и побывал в Свято-Георгиевском монастыре на Фиоленте.

«Он сам добрался до инфекционной больницы, где был госпитализирован. Сейчас разбираемся, каким образом, автостопом, какими возможностями проник такой путешественник», — добавил и.о. главы города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму зарегистрировали три новых случая заражения коронавирусом.

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