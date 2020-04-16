Стокгольм, , 12:13 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции привела к тому, что все больше шведов пытаются бросить курить. На горячую линию оказания помощи по вопросам прекращения вредной привычки в настоящее время поступает гораздо больше звонков, а продажи препаратов для прекращения курения резко увеличились. Об этом 16 апреля сообщило шведское издание SVT Nyheter.

«Мы заметили 80-процентное увеличение спроса на препараты, помогающие бросить курить», — рассказал журналистам генеральный директор сети аптек Apotea Пяр Свардсон.

Напомним, что коронавирус может сильно ударить по работе легочной системы. Это, в свою очередь, показало недавнее исследование, проведенное в Китае. С тех пор звонки на шведскую горячую линию, где специалисты консультируют граждан, как окончательно побороть вредную привычку, значительно увеличились.

С конца марта этого года их число возросло более чем, на 30%.