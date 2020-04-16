Орел, , 12:03 — REGNUM 32 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области за сутки, об этом говорится в сообщении федерального оперштаба от 16 апреля.

По информации пресс-службы правительства Орловской области, заражение подтвердилось у прибывших в регион из-за рубежа, а также Москвы и Московской области. Среди заражённых — и люди, контактировавшие с теми, у кого коронавирус выявили ранее.

18 пациентов с коронавирусом проходят лечение в стационаре медицинских учреждений, 54 — на карантине в медицинских учреждениях.

Всего на 16 апреля в Орловской области подтверждено 73 случая заражения коронавирусом. Семь человек выздоровели.