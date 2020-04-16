Екатеринбург, , 12:22 — REGNUM Горбольница №1 в Нижнем Тагиле станет принимать только пациентов, заболевших пневмонией или ОРВИ. Об этом заявили в пресс-службе ГКБ №1.

Как передаёт «Между строк», таким образом в больнице решили не допустить возможных заражений коронавирусом. Для этого других пациентов либо выпишут по выздоровлению, либо переведут в другие медучреждения.

Больных ОРВИ и пневмонией будут тестировать на коронавирус — пациенты находятся в группе риска по заражению. Если анализы подтвердят наличие вируса, то гражданина переведут в инфекционную больницу Нижнего Тагила.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 111 случаев заражения коронавирусом. В регионе введён режим самоизоляции.

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