Ростов-на-Дону, , 12:00 — REGNUM В Ростове-на-Дону из-за похолодания, которое прогнозируют синоптики, продлён отопительный сезон. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 16 апреля.

«В связи с информацией Ростовского Гидрометцентра о снижении температуры воздуха и заморозках на поверхности почвы принято решение о продлении текущего отопительного сезона до 24 апреля», — сказано на сайте мэрии.

ИА REGNUM напоминает, что ранее отопительный период в Ростове-на-Дону планировалось завершить 16 апреля. Однако температура воздуха в ближайшее время продолжит понижаться до минусовых отметок в ночные часы. Потепление наступит к концу недели, начиная с 17 апреля.

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