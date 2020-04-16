Томск, , 11:59 — REGNUM На совещании, которое 16 апреля провёл в режиме видеоконференцсвязи полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло, томский губернатор Сергей Жвачкин заявил о том, что скорость ледохода в Томской области ставит рекорды.

Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, совещание было посвящено прохождению паводка в сибирских регионах.

Жвачкин подчеркнул, что ледоход на Томи полностью прошёл. Вскрытие Оби на сегодняшний день идёт в Каргасокском районе, Чулыма — в Молчановском.

Ситуацию контролируют оперативные группы областного главка МЧС, а также органы местного самоуправления. Развёрнуто 85 пунктов для временного размещения 14 тысяч человек.

«В этом году скорость ледохода на Оби ставит рекорды. В некоторые дни река вскрывается до 200 километров за сутки», — отметил Жвачкин.

По оценкам специалистов, голова ледохода выйдет из Сибирского федерального округа на территорию Югры 18−19 апреля.

Губернатор добавил, что ледоход в Томской области идёт без осложнений, прогнозы благоприятны.

Однако «определённые опасения» вызывает вторая волна паводка, связанная с прохождением талых вод с Алтая. В зоне подтопления могут оказаться до 70 насёленных пунктов региона с населением в 11 тыс. человек. При этом томский губернатор подчеркнул, что такой пессимистичный прогноз может сбыться лишь при стечении сразу нескольких обстоятельств.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 апреля кромка ледостава на реке Обь находилась на границе Молчановского и Чаинского районов Томской области.

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