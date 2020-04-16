Стокгольм, , 13:47 — REGNUM В Швеции число заявок на осенние курсы и образовательные программы в колледжах и университетах резко увеличилось по сравнению с прошлым годом. В первую очередь, речь идет о заявлениях для получения образования в сфере здравоохранения и санитарного дела. Повышенное внимание к возможности получить профессиональное или даже высшее образование в этой сфере стало результатом продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 16 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

По данным журналистов издания, количество заявок на программы по подготовке медсестер увеличилось примерно на 33%. В то же время количество заявлений на обучение по программе подготовки уже профессиональных врачей увеличилось на 26%.

Сообщается, что к тому времени, когда прием заявок прекратился, общее число заявлений превысило 407 тысяч, что на 13% больше, чем в прошлом году, исходя из данных Шведского совета по вопросам высшего образования.

Ожидается, что спрос на получение образования в сфере здравоохранения будет расти по мере того, как все больше и больше шведов будут узнавать о разрушительных последствиях коронавируса.