Пермь, , 11:58 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 16 апреля, выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

По данным краевого минздрава, все 18 человек давно изолированы и получают лечение. Определён круг контактов, организовано меднаблюдение.

За исключением одного случая заражение произошло на территории Пермского края. Один зараженный вернулся из Липецка.

В настоящее время на лечении от коронавирусной инфекции находятся 110 пациентов. Выздоровели 19 человек, трое скончались. На домашнем карантине пребывают 1 825 человек.