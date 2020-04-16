Новосибирск, 16 апреля 2020, 11:57 — REGNUM Новосибирские школы смогут самостоятельно определить дату окончания учебного года в связи с коронавирусом.
«Решение о формах организации образовательного процесса по реализации основных образовательных программ общего образования, сроках окончания учебного года образовательная организация принимает самостоятельно по согласованию с учредителем и министерством образования Новосибирской области», — говорится в письме министерства образования Новосибирской области.
Образовательные учреждения должны скорректировать учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных курсов, «учитывая последствия для образования, вызванные действием ограничительных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции».
Планируемые сроки завершения 2019 — 2020 учебного года: 1 — 4 классы — 25 мая; 5 — 8 классы — 30 мая; 9 класс — 30 мая; 10 класс — 5 июня; 11 класс — 30 мая.