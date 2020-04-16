Курск, , 11:57 — REGNUM В Курской области 16 апреля подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.

Всего в регионе зарегистрировано 120 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них восемь пациентов сняты с медицинского наблюдения, 36 получают лечение в областной инфекционной больнице им Н. А. Семашко, 74 без признаков заболевания находятся дома, двое скончались в больнице.

На домашнем карантине находятся 769 человек, прибывшие из-за рубежа или контактировавшие с заражёнными. В больницах с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 130 человек.

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