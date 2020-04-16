Нур-Султан, , 11:57 — REGNUM Девять домов в одном из кварталов Нур-Султана взяты на карантин. Соответствующее постановление подписала государственный санитарный врач столицы Казахстана Саркыт Бейсенова, сообщили 16 апреля в пресс-службе акимата (администрации) Нур-Султана.

По периметру района установили ограждающие знаки, дежурят полицейские. На участке военнослужащие проводят усиленные мероприятия по дезинфекции. Дополнительные ограничительные меры ввели из-за новых случаев заражения коронавирусом именно в этом квартале.

Ограничительные меры введены в квадрате улиц Абылайхана — Рыскулбекова — Мусрепова — Мустафина.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 апреля в Казахстане выявили 1341 случай заражения коронавирусом, в том числе 305 — в Нур-Султане, 393 — в Алма-Ате и 131 — в Кызыл-Ординской области.

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