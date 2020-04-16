Стокгольм, , 12:10 — REGNUM По состоянию на 15 апреля коронавирусная инфекция была подтверждена уже в 50 домах престарелых в Стокгольме, на прошлой неделе их насчитывалось 49. По словам столичного комиссара по финансовым вопросам Анны Кениг Джерлмир, это является признаком некой стабилизации. Об этом 15 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

По данным журналистов издания, с 8 апреля еще 4 дома престарелых стали очагом распространения инфекции, а в трех, там, где раньше была инфекция, ее удалось купировать. Такую динамику показали данные, представленные столичными властями. Таким образом, за прошедшую неделю прирост заключался всего лишь в одном случае обнаружения инфекции.

«Я надеюсь, что это связано с мощными мерами, которые мы приняли, включая запрет на посещения и четкие ограничения для персонала в отношении гигиены рук», — заявил Анна Кениг Джерлмир.