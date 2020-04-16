Москва, , 11:55 — REGNUM Пик эпидемии коронавируса в России наступит в июне-июле 2020 года, заявил 16 апреля врач-инфекционист Николай Малышев.

«Большинство экспертов сходятся, что пик будет в июне-июле», — цитирует его Интефракс.

По его словам, цифры не должны пугать — ежедневно число «заболевших будет больше, и количество умерших тоже, к сожалению, будет нарастать».

Он также отметил, что порядка 50% болеют COVID-19 без клинических признаков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сингапурские ученые заявили, что доля бессимптомных носителей коронавирусной инфекции составляет до 70%, они могут заражать других людей, даже не подозревая об этом.

По словам специалистов, даже если носители инфекции не переболеют COVID-19, то смогут выработать иммунитет к заболеванию, хотя на это может потребоваться несколько лет.

Читайте также: В Китае насчитывается 6746 бессимптомных случаев заражения коронавирусом