Краснодар, , 11:54 — REGNUM 13 пациентов краснодарских больниц с подтверждённым заражением коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии, сообщили 16 апреля в региональном оперштабе.

«13 человек находятся в тяжелом состоянии — шесть в инфекционной больнице №2 Сочи и столько же в СКИБ, один в Лабинской ЦРБ. 121 пациент в состоянии средней тяжести. 48 человек выписаны с выздоровлением», — сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

В минздраве региона особо отмечают — число «тяжелых» пациентов и в состоянии средней степени тяжести в больницах края растёт.

Как сообщало ИА REGNUM, всего на территории Кубани подтверждено 260 случаев заражения коронавирусом, 21 случай — только за последние сутки.