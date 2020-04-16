Джакарта, , 11:53 — REGNUM Главнокомандующий вооруженными силами Индонезии Хади Тжахжанто заявил, что во время пандемии были усилены меры безопасности на границе, соединяющей Индонезию и Малайзию, сообщает Kompas.

По его словам, сухопутная граница на острове Калимантан строго охраняется вооруженными силами Индонезии и королевской армией Малайзии, потому что вдоль сухопутной границы есть много лазеек и официальных погранпостов.

«На сухопутной границе выявлено почти тысяча тайных лазеек», — заявил Хади Тжахжанто.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главнокомандующий вооруженными силами Индонезии заявил, что в военной структуре было зарегистрировано 1187 случаев с подозрением на COVID-19.

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