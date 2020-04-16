Киев, , 11:59 — REGNUM За минувшие сутки в ВСУ выявлены пять случаев заражения коронавирусом, сообщили 16 апреля в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ.

В Черновицкой области заразился один военнослужащий. Он контактировал с людьми, прибывшими из-за рубежа. Позже он амбулаторно лечился от ОРЗ, пока тест не показал наличие коронавируса.

В Харьковской области заболела COVID-19 одна из работниц ВСУ. В данный момент она продолжает лечение на дому.

Также заразились коронавирусом трое военнослужащих в Запорожской области. Они ранее контактировали с инфицированным лицом.

Всего в ВСУ зафиксированы 28 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент на Украине зафиксировали 4161 подобный случай. Заболевание COVID-19 оказалось смертельным для 166 жителей Украины, 186 человек выздоровели.

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