Волгоград, 16 апреля 2020, 11:56 — REGNUM Отделения первичного осмотра разворачивают перед 12 инфекционными госпиталями Волгограда. Подобные фильтры нужны на случай большого потока больных, поступающих в лечебные учреждения по линии скорой помощи, сообщили 16 апреля в пресс-службе администрации региона.
Фильтр на площадке больницы № 16 Красноармейского района Волгограда, где готов к работе инфекционный госпиталь, посетил 16 апреля губернатор Андрей Бочаров. Глава региона провёл здесь выездное совещание. Главный трёхэтажный корпус больницы перепрофилировали в стационар на 90 коек. Если скорая помощь будет привозить на госпитализацию большой поток пациентов с подозрением на коронавирус, то в дополнительном отделении медики будут оперативно уточнять степень тяжести заболевания людей, определять их дальнейшую маршрутизацию. Подобные фильтры развернут перед 12 инфекционными госпиталями Волгограда.
Практика применения отделений первичного осмотра реализуется в регионе впервые.