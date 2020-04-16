Волгоград, , 11:56 — REGNUM Отделения первичного осмотра разворачивают перед 12 инфекционными госпиталями Волгограда. Подобные фильтры нужны на случай большого потока больных, поступающих в лечебные учреждения по линии скорой помощи, сообщили 16 апреля в пресс-службе администрации региона.

Фильтр на площадке больницы № 16 Красноармейского района Волгограда, где готов к работе инфекционный госпиталь, посетил 16 апреля губернатор Андрей Бочаров. Глава региона провёл здесь выездное совещание. Главный трёхэтажный корпус больницы перепрофилировали в стационар на 90 коек. Если скорая помощь будет привозить на госпитализацию большой поток пациентов с подозрением на коронавирус, то в дополнительном отделении медики будут оперативно уточнять степень тяжести заболевания людей, определять их дальнейшую маршрутизацию. Подобные фильтры развернут перед 12 инфекционными госпиталями Волгограда.

«Это работа исключительно на упреждение. Для оформления одного пациента в обычных условиях уходит до 15 минут. При увеличении объёма больных, поступающих с подозрением на коронавирусную инфекцию, время будет ограничено. Отделение первичного осмотра на этой стадии значительно поможет. Приняв такое решение, мы минимизируем время пребывания кареты «скорой» на территории больницы, повышая эффективность работы бригад. Машины оперативнее передают пациента, поступают на санобработку и быстрее возвращаются на маршрут», — пояснил губернатор.

Практика применения отделений первичного осмотра реализуется в регионе впервые.