Сеул, , 11:57 — REGNUM Более десяти представителей южнокорейской компании Haejeon Indastrial, занимавшихся строительством плотины в Мали, благополучно вернулись на родину. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, эвакуацией граждан занималось посольство Южной Кореи в Сенегале, поскольку в Мали отсутствует южнокорейское дипломатическое представительство.

Известно, что представители южнокорейского посольства обратились к представителям дипломатических миссий США, Великобритании, Франции и Бельгии, находящихся в Мали, с просьбой оказать помощь в эвакуации. В результате чего, 50 человек, среди которых были граждане Южной Кореи, Германии, Испании, Нидерландов, Бельгии и США, были эвакуированы военным самолётом в Бельгию.

Отмечается, что 16 апреля южнокорейцы прибыли в международный аэропорт «Инчхон» с пересадкой через Катар.

16 апреля из Анголы на родину вернулось 6 человек. Известно, что граждане Южной Корее вылетели из африканского государства специальным рейсом, организованным правительством Португалии, и вернулись на родину с пересадкой через Лондон.

Кроме того, сегодня, 16 апреля, специальным рейсом из Саудовской Аравии вылетели 159 граждан Южной Кореи. Они прибудут в Инчхон утром 17 апреля.