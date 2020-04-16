Москва, , 11:51 — REGNUM У властей РФ нет оснований для объявления карантина и введения режима ЧС, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он написал 16 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Мое мнение предельно простое. Причин две. У нас нет основания для карантина, нет основания вводить ЧС. Объективно, — считает Делягин. — Вторая причина заключается в том, что в режиме чрезвычайной ситуации у государства возникают прямые обязательства перед гражданами. Режим ЧС — это форс-мажор. Договоры или аннулируются, или откладываются на время после. И государство обязано поддерживать граждан. А в режиме повышенной готовности, как я понимаю, у государства никаких обязательств перед гражданами нет. Их можно спокойно посылать дальше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее представителей Росгвардии наделили правом составлять административные протоколы за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации.