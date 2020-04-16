Москва, , 11:56 — REGNUM В России за сутки умерло 34 человека, у которых официально был подтверждён коронавирус. Об этом 16 апреля сообщается в официальном телеграм-канале оперативного штаба по профилактике коронавируса в столице.

Отметим, что накануне в России было зарегистрировано 28 летальных исходов лиц, заражённых коронавирусом. В то же время за сутки, по состоянию на 16 апреля полностью выздоровели 318 человек.

За весь период распространения коронавируса в России зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровели 2304 человека.