Чебоксары, , 11:50 — REGNUM В Чувашии ситуация с коронавирусом характеризуется «постепенным эпидемиологическим подъёмом». При этом порядка 40% случаев — «завозные случаи из Москвы». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на сессии парламента сегодня, 16 апреля, министр здравоохранения республики Владимир Степанов.

Глава минздрава Чувашии Владимир Степанов Cap.ru

По его словам, «распространение новой коронавирусной инфекцией характеризуется в Чувашии постепенным эпидемиологическим подъёмом». На утро 16 апреля официально подтверждено 126 случаев заражения, в том числе 62 пациента находятся в обсерваторах.

«Анализ сложившейся эпидситуации указывает на ведущую роль завозных случаев из Москвы — порядка 40% случаев. Из других государства — всего три: один из Бразилии, два — из Доминиканской Республики. Остальные лица — контактные», — сказал Владимир Степанов.

По его словам, под медицинским наблюдением остаются 1076 человек, 159 госпитализированы.

Для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией выделено 458 коек в пяти медицинских, с 20 апреля их число будет увеличено до 609. По словам министра, 70% коек оснащены кислородной поддержкой, из которых 30% будут обеспечены аппаратами ИВЛ и неинвазивной вентиляции легких. Ожидается поставка ещё 94 аппаратов ИВЛ, прикроватных мониторов и другого оборудования.

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