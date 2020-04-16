Уфа, , 12:02 — REGNUM Все социальные учреждения Башкирии начинают поэтапно закрывать на карантин. Об этом 16 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в правительстве региона.

По его словам, дома престарелых, интернаты и другие подобные учреждения будут накрыты «куполом». При этом главам муниципалитетов поручается в срочном порядке разработать дорожную карту по закрытию на карантин этих учреждений.

Радий Хабиров отметил, что лучше внутри занять оборону и ее держать. При этом необходимо обеспечить людей всем необходимым.

«К понедельнику к 9 часам утра все социальные учреждения в Башкирии должны быть закрыты на карантин», — заявил глава Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по данным на 16 апреля всего в Башкирии зарегистрировано 191 случай коронавируса.

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