Краснодар, , 11:47 — REGNUM 21 новый случай заражения коронавирусом подтвердился в Краснодарском крае за сутки, сообщили в региональном оперштабе 16 апреля.

По числу заражений лидирует Краснодар — 12, также пять случаев выявлено в Ейском районе, два в Кореновском, по одному в Тбилисском и Староминском. Коронавирус выявили у четверых детей, от четырёх до 11 лет. Среди взрослых самому старшему пациенту 83 года.

В общей сложности заражение коронавирусом на территории края подтверждено у 260 человек, три пациента скончались.