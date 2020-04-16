Ухань, Китай, , 11:45 — REGNUM Участники марафона в Ухане, который был отложен в связи с пандемией коронавирусной инфекции, перенесли это состязание в виртуальную сферу, сообщает 16 апреля South China Morning Post.

Желающие принять участие в этом соревновании могли выбрать любое место для преодоления марафонской дистанции. При этом отслеживание скорости и пройденных километров участников велось с помощью электронных приложений.

По данным владельцев приложения для поддержания себя в форме Keep, в общей сложности в гонке приняли участие почти 70 тыс. человек. Из них около 41 тыс. человек получили виртуальные награды за преодоление полумарафонской или марафонской дистанции.

Напомним, Ухань стал центром распространения пандемии коронавирусной инфекции. Этот китайский город на протяжении двух месяцев находился под жестким карантином, который был снят лишь в конце марта.