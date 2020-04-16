Москва, , 11:45 — REGNUM Российский журналист Георгий Кудинов, который лечился от коронавируса в больнице в Милане, поделился своими наблюдениями и рассказал о некоторых странных особенностях инфекционного заболевания. так, по его словам, с момента появления температуры и до того, как стало совсем плохо, прошло семь-восемь дней.

«В итоге я уже был готов хоть пешком идти в больницу», — цитирует журналиста издание «Спорт-Эспресс».

Читайте также: Биолог назвала опасные последствия коронавируса для мозга

Кудинов добавил, что у него был «звериный» кашель, от которого хотелось «лезть на стену». В больницу журналиста отвёз знакомый врач. После того, как тест подтвердил наличие коронавирусной инфекции, его перевели в палату инфекционного отделения. До этого он провёл полтора дня в приемном покое.

Также по теме: Коронавирус очень агрессивен: врач

Как признался сам журналист, в момент перевода из одного отделения в другое ему вдруг стало гораздо лучше, словно «кто-то нажал на какую-то кнопку» — раздирающий кашель пропал, жар спал. Как объяснили врачи, у COVID-19 действительно есть такая особенность: в один день ситуация может резко улучшиться или ухудшиться.

Что касается самого процесса лечения, Кудинову давали «Дарунавир» и «Ритонавир», которыми лечат ВИЧ, а также применяемый для борьбы с малярией «Плаквенил», сироп от кашля и пробиотик.

В клинике журналист провёл 12 дней, затем его выписали. Две недели ему еще предстоит провести на карантине.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Роспотребнадзора рассказала, как передается коронавирус