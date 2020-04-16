Оренбург, , 11:45 — REGNUM В Оренбурге за нанесение серьезных травм 15-летнему подростку задержан 43-летний мужчина. В настоящее время следствие решает вопрос о мере пресечения для задержанного оренбуржца. Силовики ходатайствуют о заключении под стражу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.

Мужчине инкриминируют совершение преступления по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

По данным следствия, 14 апреля вооруженный мужчина напал на подростка. Оренбуржец пришел в дом парня, где тот проживал с бабушкой. Возникла ссора, и мужчина нанес удары молотком по голове и рукам ребенка. С серьезными травмами мальчик госпитализирован.