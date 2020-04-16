Салехард, , 11:45 — REGNUM На Ямале большинство из 95 заразившихся новой коронавирусной инфекцией выявлено в Надымском районе. В девяти лабораториях ЯНАО проведено 19 350 исследований на наличие вируса SARS-CoV2, сообщает региональный оперативный штаб.

В стационаре лечение проходят 57 пациентов. Из госпитализированных в данный момент три пациента находятся в тяжелом состоянии. В лёгкой форме или бессимптомно коронавирусная инфекция протекает у 31 инфицированного, все они получают лечение амбулаторно в режиме строгой изоляции.

В целом 16 апреля в ЯНАО ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции распределяется так: Надымский район — всего 27 случая, новых — 3, выздоровели — 2; Салехард — всего 19 случаев, новых — 2; Новый Уренгой — всего 17 случаев, новых — 5, выздоровели — 3; посёлок Ханымей — всего 25 случаев, новых — 10.

На месторождениях Пуровского района подтверждено 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией, на месторождениях Ямальского района — 2 случая.

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