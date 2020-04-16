Саранск, , 12:05 — REGNUM В МВД по Республике Мордовия выявили фейковую информацию, распространявшуюся в одном из пабликов Саранска. Об этом сообщила пресс-служба министерства на официальном сайте.

По данным сотрудников республиканского МВД, в одном из пабликов Саранска неизвестным было размещено сообщение о том, что в больницу города Рузаевка, расположенного в 20 километрах от столицы Мордовии, привезли 53-х жителей Пензы с диагнозом COVID-19. Причиной назвалось, якобы, отсутствие в Пензе мест для госпитализации.

В материале пресс-службы МВД Мордовии заявляется, что данная информация не соответствует действительности и является фейком. В настоящее время стражи порядка проводят следственные мероприятия по установлению личности и местонахождения лица, распространившего фейковую информацию.