Москва, , 11:45 — REGNUM По состоянию на 16 апреля динамика роста числа новых заражённых в Москве показала спад, в то время, как в регионах и по стране в целом наблюдается рост. Такие данные приведены в официальном телеграм-канале оперативного штаба по профилактике коронавируса.

Так, за сутки наибольшее количество новых случаев по-прежнему выявлено в Москве. В столице коронавирус подтвердился у 1370 новых пациентов. Следом идёт Подмосковье, где обнаружено 467 новых случаев. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, где коронавирус подтвердился у 154 лиц.

В Нижегородской области зарегистрировано 65 новых случаев, в Ингушетии — 63, в Красноярском крае — 60. В Тамбовской области — 50, в Дагестане — 49, в Чувашии — 47, Тульская область — 44, Башкортостан — 42, Мурманская и Ростовская область — по 41 пациенту.

В Коми и Ханты-Мансийском автономном округе установлено 39 новых лиц с положительным результатом теста на коронавирус, в Рязанской области — 38, в Брянской области — 37, Тверской области — 34, Орловской и Ленинградской области — по 32 случая. В курской области и Марий Эл по 31 и 29 случаев соответственно.

По 28 случаев зарегистрировано в Калужской, Оренбургской областях и Ставропольском крае. По 27 случаев — в Новгородской и Тюменской областях. В Смоленской области за сутки официально подтверждено 26 случаев, в Ярославской области — 23, в Ямало-Ненецком автономном округе — 22, в Краснодарском крае и Татарии — по 21 случаю.

В Кабардино-Балкарии и Ульяновской области выявили по 19 новых случаев заражения коронавирусом, в Пермском крае — 18, в Адыгее — 16, в Ивановской, Вологодской, Магаданской областях и Удмуртии — по 15 случаев. По 14 новых пациентов зарегистрировано в Саратовской, Владимирской, Воронежской областях, а также в Забайкалье и Хабаровском крае. В Белгородской и Астраханской областях — по 13 новых случаев.

По 11 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Костромской, Липецкой, Волгоградской, Новосибирской областях и Камчатском крае. 10 случаев — в Самарской области. По 9 — в Кировской области и Алтайском крае. В калининградской области и Бурятии выявили по 8 новых пациентов, в Карачаево-Черкессии и Пензенской области по 7, в Свердловской, Иркутской, Томской областях — по 6, в Псковской области — 5 новых случаев.

В Приморском крае зарегистрировано 4 новых случая заражения коронавирусом. В Чечне, Кемеровской, Амурской областях, Крыму — по 3. В Челябинской области, Тыве, Якутии официально подтверждено по 2 новых случая. По одному новому пациенту вывили в Архангельской, Курганской, Омской областях, Карелии, Калмыкии, Хакасии и Еврейском автономном округе.

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