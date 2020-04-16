Брянск, , 11:37 — REGNUM В Брянской области скончался 89-летний пациент, заразившийся коронавирусом. Об этом 16 апреля написал глава региона Александр Богомаз на своей странице «Вконтакте».

По его словам, пациент перенес ранее инсульт и страдал от нескольких хронических заболеваний: сахарного диабета, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и других заболеваний.

Богомаз добавил, что мужчина заразился от граждан, приехавших из ЕС. Болезнь протекала в тяжелой форме из-за сопутствующих хронических заболеваний. «Я выражаю глубокие соболезнования его родным и близким», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 апреля в Брянской области выявили 201 случай заражения коронавирусом, в том числе 37 человек за последние сутки.

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