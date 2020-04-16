Ижевск, , 11:37 — REGNUM В Удмуртии к 28 апреля, в соответствии с рекомендациями Минздрава России, дополнительно будут развернуты 935 больничных коек. Об этом заявил премьер-министр Ярослав Семёнов на заседании оперативного штаба.

От общего числа 664 койки или 70% будут обеспечены кислородом. Работы по развёртыванию новых медицинских мощностей ведутся круглосуточно. До настоящего момента проведено устройство шлюзов, электрики, подготовлено 40 аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Уже сейчас пять больниц республики готовы к приёму пациентов: Республиканская клиническая инфекционная больница в Ижевске, Завьяловская больница, а также больницы № 2, 7, 8.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 16 апреля выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных в республике случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло до 58. Также в республике скончались двое пожилых мужчин, которым ранее был поставлен диагноз COVID-19. Мужчинам 62 и 68 лет.

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