Москва, , 11:36 — REGNUM Для развоза по домам пациентов, выписанных из больниц после лечения коронавирусной инфекции, выделено 18 автобусов. Об этом сообщили 16 апреля в пресс-службе департамента транспорта столицы.

В департаменте отметили, что выделили автобусы, «которые уже развозят выписанных из стационаров москвичей по домам».

«Задействовали 18 автобусов, при необходимости увеличим их число», — рассказали в пресс-службе.

В департаменте заверили, что все транспортные средства проходят дезинфекцию, а водители обеспечены средствами защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые за последние дни число новых заражённых коронавирусом в Москве по результатам анализов снизилось.