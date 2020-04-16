Санкт-Петербург, , 11:46 — REGNUM За прошедшие сутки в Ленинградской области выявлено 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом ни одного нового случая не зафиксировано в хостеле для трудовых мигрантов в деревне Новосергиевка Всеволожского района, где ранее коронавирус был диагностирован у 123 человек. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

Общее количество заразившихся в Ленобласти к утру 16 апреля составляет 330 человек. Девять человек выздоровели. Летальных случаев нет.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, новые подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены в крупных городских и сельских поселениях Всеволожского района, которые расположены на границе с Санкт-Петербургом.

Это город Кудрово, а также поселки Янино-1, Борисова Грива, Романовка. Также новые зараженные обнаружены в Выборгском районе Ленобласти — в пограничных городах Выборге и Светогорске, а также в поселениях Гончарово, Первомайское, Рощино, Селезнево, Поляны.

Кроме того, новые случаи заражения отмечены в городе Гатчина, а также в населенных пунктах Ломоносовского района — Низинское, Гостилицы, Большая Ижора.

Также есть зараженные в Подпорожском районе, в поселке Мга Кировского района, населенных пунктах Никольское, Лисино, Тарасово Тосненского района. Новые случаи выявлены в Пикалево Бокситогорского района, Кикерино Волосовского района и Солоницы Киришского района.

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