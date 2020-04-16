Вильнюс, , 11:31 — REGNUM Правительство Литвы накануне объявило о четырёхступенчатом плане выхода страны из карантина, вызванного распространением коронавирусной инфекции. ИА REGNUM сегодня, 16 апреля, представляет подробности этого плана.

С сегодняшнего дня в стране с соблюдением мер безопасности заработали непродовольственные магазины, у которых есть отдельных вход с улицы (проще говоря практически любые магазины за исключением тех, которые сосредоточены в крупных торговых центрах). Сотрудники магазинов самостоятельно должны следить, чтобы на одного клиента приходилось не менее 10 квадратных метров. В противном случае юридическое лицо может ожидать штраф за несоблюдение условий продолжающейся чрезвычайной ситуации в Литве. Он колеблется от 1,5 до 6 тыс. евро. О первом этапе подробнее читайте по ссылке.

Второй этап смягчения, если в Литве не произойдёт новых крупных вспышек заражения коронавирусом, стартует с 30 апреля, через две недели. Должны будут открыться культурные учреждения — библиотеки, музеи и так далее. Будет разрешено оказание некоторых медицинских услуг, откроются парикмахерские, косметологические кабинеты, уличные кафе. Услуги по обучению, которые не могут быть оказаны дистанционно. Например, курсы вождения. При ограничении потока посетителей заработают торговые центры, разрешены спортивные занятия на открытом воздухе — гольф, теннис.

Третий этап начнётся после официального прекращения карантина. Заработают все места общепита, стоматологические кабинеты, спортклубы, парки развлечений, заработают школы и детские сады.

Последний этап предполагает разрешение массовых мероприятий: театры, кино, концерты, конференции, выставки. В плане правительства не прописано, когда точно это может произойти. Всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране.

В Литве к сегодняшнему дню зафиксировано 1128 заражений коронавирусной инфекцией, 30 умерли от COVID-19.