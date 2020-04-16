Вильнюс, , 11:29 — REGNUM По данным министерства здравоохранения Литвы, на минувшие сутки в Литве диагностировано 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, при том, что значительно наращено количество проверок. За сутки выполнено 3860 тестов, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 апреля.

При этом в Литве из-за последствий, вызванных COVID-19 скончался тридцатый человек. 178 признаны выздоровевшими.

В лабораториях ожидают очереди на проверку ещё 784 образца. В Литве с сегодняшнего дня начинается частичное смягчение условий карантина. Заработали непродовольственные магазины, которые имеют отдельный вход с улицы. Позволено возобновить оказание различных услуг, которые по времени не дольше, чем 20 минут на одного человека.