Тбилиси, , 11:27 — REGNUM За минувшие сутки в Грузии выявлено 30 новых случаев коронавируса, и на 11:00 часов 16 апреля общее число инфицированных достигло 336 человек. Это уже второй за все время распространения вируса в Грузии масштабный прирост заразившихся.

За этот же период выписались из больниц 5 пациентов, в результате общее число излечившихся составило 74 человека.

В графе скончавшихся по-прежнему фиксируется 3 летальных исхода. 5000 человек находятся в зонах карантина, 494 помещены в стационары. Трое инфицированных граждан Грузии доставлены на родину для прохождения лечения из-за рубежа.

В преддверии Пасхи грузинские инфекционисты и эпидемиологи настоятельно призывают граждан оставаться дома, не идти на ночную пасхальную службу в церкви, чтобы предотвратить возможность массового инфицирования и распространения коронавируса.

Вчера поздно вечером правительство и патриархия сообщили общественности о совместном решении: служба в ночь на Пасху состоится, но в больших храмах прихожане должны соблюдать 2-метровую дистанцию, а в маленьких церквях на литургии будут присутствовать только священники. Позднее патриархия внесла свои коррективы и сообщила, что в небольших храмах прихожане смогут слушать литургию во дворе, также с соблюдением дистанции и всех указаний минздрава. Чтобы не нарушать комендантский час, прихожане должны прийти в церкви до 21:00 часов вечера и покинуть их после 06:00 часов утра.