Майкоп, , 11:47 — REGNUM Шестнадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Адыгее, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом. Тем самым, количество подтвержденных диагнозом в республике за сутки выросло с 27 до 43, то есть более чем в 1,5 раза.

По данным оперштаба, вылечились в Адыгее 15 человек, заразившиеся коронавирусом нового типа. Днем ранее сообщалось о 12 выздоровевших пациентах. Одного человека с коронавирусом в республике спасти не удалось.

О первом в Адыгее случае смерти пациента с коронавирусом стало известно 14 апреля. Министр здравоохранения региона Рустем Меретуков сообщил журналистам, что умер врач, несколько дней находившийся в тяжелом состоянии.

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