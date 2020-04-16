Москва, , 12:05 — REGNUM В русском характере заложено проявление лучших качеств в людях в кризисных ситуациях, заявила заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, директор психологического центра «Мир Семьи» Ирина Киркора, комментируя ситуацию в стране с противодействием распространению коронавируса.

«Кризисные ситуации проявляют в людях лучшие качества. Это заложено в русском характере — мы помним героические примеры в Великую Отечественную войну и ликвидации последствий чернобыльской аварии. Сегодня мы видим множество примеров, когда люди сами, находясь в непростой ситуации, хотят помогать тем, кому сложнее», — заявила Киркора.

Она отметила, что акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ и сайт мывместе2020. рф, на котором приводится подробная информацией о широких мерах поддержки, безусловно, нужен. По словам зампреда совета при президенте РФ, в настоящее время на первый план выходят человеческие отношения.

«Для многих предпринимателей, вместо конкуренции, лидерства, первостепенными стали вопросы помощи нуждающимся», — сообщила Киркора.

В качестве примеров она рассказала о закупке для волонтерских организаций и медиков средств защиты, приобретении компьютеров для малообеспеченных семей, чтобы дети могли удаленно продолжать обучение, и добавила, что подобных инициатив бизнеса появляется довольно много.