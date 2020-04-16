Нур-Султан, , 11:23 — REGNUM Центральный аппарат Национального банка Казахстана переедет в Нур-Султан до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в соответствующем указе главы республики, опубликованном на казахстанском сайте «Юрист».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил также принять иные меры, вытекающие из этого указа. Планируется, что центральный аппарат Нацбанка разместится на первоначальном этапе в арендном помещении.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября 2019 года Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реорганизации Национального банка. Регулирующие функции переданы вновь созданному агентству по регулированию и развитию финансового рынка.

Сам Нацбанк сосредоточился на формировании денежно-кредитной политики. Планируется, что в Нур-Султан переедут и сотрудники центрального аппарата Национального банка.

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