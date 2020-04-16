Тбилиси, , 11:25 — REGNUM В Грузии есть всего 256 врачей-инфекционистов, и поэтому нельзя допустить резкого роста числа случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 апреля на телеканале «Имеди» рассказала министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

Она сообщила, что это количество инфекционистов могут заниматься 853 пациентами в день. По словам Тикарадзе, ограничено и число реаниматологов, их — 483. Они смогут обслуживать не более 1200 человек в течение дня.

Глава минздрава подчеркнула, что при резком росте числа заболевших COVID-19 медиков на всех может не хватить.

«Когда анализируешь эти цифры, понимаешь, что очень важно принять очень жесткие меры, которые часто заслуживают критику», — сказала Тикарадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии на 16 апреля выявлено 336 случаев заражения, не считая троих инфицированных, которых доставили из-за границы. Выздоровели 74 пациента, трое скончались. В стране объявлен карантин. Его объявили до 21 апреля, но потом продлили до 10 мая.

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