Джакарта, 16 апреля 2020, 11:13 — REGNUM Губернатор Западной Явы Ридван Камиль заявил, что провел встречу с компанией PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), посвященную планам прекратить сообщение пригородных электропоездов на линии KRL в период широкомасштабных социальных ограничений, введенных правительством Индонезии, сообщает информационный портал Detik.
«У меня была встреча с KCI, поэтому сообщение пригородных поездов будет прервано 18 апреля», — заявил журналистам Ридван Камиль.
Пригородная линия KRL работает в столице Индонезии Джакарте с 1925 года. Линия обслуживает пригородные маршруты в районах Джакарты, Депока, Богора, Бекаси, Лебака и Тангеранга.
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