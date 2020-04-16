Найроби, , 11:16 — REGNUM В Кении сообщили о гибели известного писателя и журналиста профессора Кена Валиборы. Об этом передает ВВС Swahili.

По предварительной версии, писатель скончался после того, как его сбило маршрутное такси, известное как «матату», в прошлую пятницу, 10 апреля, в столице Кении, Найроби. Его тело обнаружили в среду, 15 апреля, в морге Национальной больницы имени Кеньятты.

Профессор Валибора был знатоком языка суахили. Его наиболее популярные произведения — «Kidagaa Kimemwozea» и «Siku Njema» вошли в школьную программу по литературе, а последнее было переведено на английский язык под названием «Хороший день». Он также работал новостным редактором и ведущим на телевизионном канале NTV.

У Валиборы имеется докторская степень в области сравнительных исследований. Он был ассистентом профессора африканских языков в университете Висконсина в США, а также преподавал в Университете Риара в Кении на факультете международных отношений и дипломатии.

Валибора выступал за использование языка суахили в школах и в общественной жизни.

Президент Кении Ухуру Кеньятта описал Валибору как «блестящего редактора и плодовитого писателя, чьи литературные произведения будут вдохновлять будущие поколения».