Благовещенск, , 11:13 — REGNUM Глава Приамурья Василий Орлов рассказал, когда в регионе будет пройден пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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О пике заболеваемости, опираясь на мнение эпидемиологов, Василий Орлов рассказал на своей странице в сети Instagram. Губернатор отметил, что сейчас принимаются все необходимые меры для того, чтобы исключить массовое заболевание «как цунами».

«Мы ждём роста количества заболевших в мае. Первая половина месяца покажет, насколько эффективными или недостаточными были принятые сейчас меры безопасности. Хочу объяснить, что избежать увеличения числа заболевших совсем не удастся. Это невозможно. Но в наших с вами силах сделать всё, чтобы не было сильного «всплеска», чтобы число заражённых было как можно меньше, чтобы избежать смертей и быть готовыми к кризисной ситуации», — сказал Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье подтверждено ещё три случая заражения коронавирусной инфекцией.