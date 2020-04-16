Москва, , 11:09 — REGNUM За сутки в Москве зарегистрировано 1370 новых граждан с положительным тестом на коронавирус. Об этом 16 апреля сообщается в официальном телеграм-канале оперштаба по профилактике коронавируса в столице.

15 апреля число новых выявленных заражённых составило 1774. Таким образом, впервые за четыре дня в Москве динамика распространения инфекции пошла на спад.

По состоянию на 16 апреля в Москве зарегистрировано 16 146 заболевших. Среди возрастных категорий инфицированных доминируют лица в возрасте от 18 до 45 лет. На них приходится 45% всех выявленных случаев коронавируса. Вторая по численности возрастная группа — 35% — лица от 46 до 65 лет. Возраст 10,5% лиц с выявленным коронавирусом составляет от 66 до 80 лет. Старше 80 лет — 4% зарегистрированных больных, также 5,5% приходится на детей.

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