Тбилиси, , 11:08 — REGNUM В Грузии число инфицированных коронавирусом к 9 мая может достигнуть двух тысяч человек. Такое заявление 16 апреля сделала министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе в интервью грузинскому Общественному телевидению.

При этом глава минздрава отметила, что многое зависит от дисциплинированности населения, и показатели могут быть гораздо хуже.

«Это однокомпонентный расчет, а не расчет в динамике, который может выглядеть более драматично», — сообщила Тикарадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 16 апреля, в Грузии за сутки выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране было вынесено 336 таких диагнозов.

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