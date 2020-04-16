Москва, , 10:54 — REGNUM По состоянию на 16 апреля в России зарегистрирован рекордный суточный прирост граждан, чей тест на коронавирус оказался положительным. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале по профилактике коронавируса.

Так, за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев подтверждённого заражения коронавирусом. Днём ранее суточный прирост составил 3388 человек.

Новые случаи инфекции были выявлены в 78 субъектах РФ. При этом в 34 случаях лица с подтверждённым коронавирусом скончались. В то же время за сутки полностью выздоровели 318 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровели 2304 человека.

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