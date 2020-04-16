Черкесск, , 10:51 — REGNUM Для контроля соблюдения режима самоизоляции на предприятиях столицы Карачаево-Черкесии создано пять рабочих групп. В их составе работники мэрии города Черкесска и сотрудники МВД, сообщили 16 апреля в пресс-службе главы и правительства республики.

Этим группам поручено проверять, как соблюдаются предписания для сохранения здоровья сотрудников предприятий, работа на которых разрешена в условиях распространения коронавирусной инфекции. Будут проверены, в частности, условия соблюдения дистанции путем нанесения разметки, обеспеченность сотрудников медицинскими масками и дезинфицирующими средствами.

Одновременно с этим в задачи пяти групп контроля будет входить выявление индивидуальных предпринимателей и компаний, которые работают, несмотря на запрет, установленный указом главы республики.