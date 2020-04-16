Краснодар, , 10:51 — REGNUM Более 200 мобильных групп проводят патрулирование улиц на курортах Краснодарского края в целях соблюдения гражданами карантина, сообщили в пресс-службе администрации края 16 апреля. Всего за более чем две недели патрульные группы проверили 4 595 отелей, санаториев и других средств размещения на предмет соблюдения ограничений. Также случаи нарушения карантина отслеживаются через сервисы бронирования, а также по телефону: на горячую линию поступило более 1,6 тыс. обращений, в том числе и жалоб на нарушение карантина.

«Мы просим всех представителей бизнеса проявить социальную ответственность и неукоснительно соблюдать введенные ограничения. Речь идет о здоровье и жизни ваших гостей. Выявлять и наказывать нарушителей мы будем всеми средствами, доступными нам в рамках закона», — прокомментировала министр курортов, туризма и олимпийского наследия края Светлана Балаева.

Как уточнили в пресс-службе администрации края, с 31 марта — момента введения карантина — регион покинули более 70 тыс. человек, около 3,5 тыс. гостей в регионе пока остаются. Работают 223 средства размещения — 3% от общего количества.