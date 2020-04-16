Москва, 16 апреля 2020, 10:50 — REGNUM
На въезде в Москве не возникло пробок из-за проверок пропусков, сообщили 16 апреля в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Отмечается, что дорожные инспекторы выборочно проверяли автомобили. Транспорт двигался по двум-трем полосам, поэтому загруженность города не превысила ноль баллов.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля на въездах в Москву возникли протяженные пробки из-за проверок электронных пропусков у водителей и пассажиров. Штраф за отсутствие пропуска составляет 5 тыс. рублей.
Читайте также: На въездах в Москву из-за проверки пропусков возникли пробки